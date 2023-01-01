Ямайские доллары в брунейские доллары

Сконвертируйте JMD в BND по реальному обменному курсу

1000 jmd
8.81 bnd

1.00000 JMD = 0.00881 BND

Среднерыночный курс в 17:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса JMD к BND

1 мин. назад 1 JMD → 0 BND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.0727588.92021.45461.671080.9565518.5018
1GBP1.163211.24785103.4341.692021.943841.1126621.5218
1USD0.932150.801378182.891.355951.557750.891717.2471
1INR0.0112460.009667970.012064210.01635840.0187930.01075760.208072

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Брунейский доллар
1 JMD0.00881 BND
5 JMD0.04407 BND
10 JMD0.08813 BND
20 JMD0.17627 BND
50 JMD0.44066 BND
100 JMD0.88133 BND
250 JMD2.20332 BND
500 JMD4.40663 BND
1000 JMD8.81327 BND
2000 JMD17.62654 BND
5000 JMD44.06635 BND
10000 JMD88.13270 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Ямайский доллар
1 BND113.46500 JMD
5 BND567.32500 JMD
10 BND1134.65000 JMD
20 BND2269.30000 JMD
50 BND5673.25000 JMD
100 BND11346.50000 JMD
250 BND28366.25000 JMD
500 BND56732.50000 JMD
1000 BND113465.00000 JMD
2000 BND226930.00000 JMD
5000 BND567325.00000 JMD
10000 BND1134650.00000 JMD