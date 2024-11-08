1 швейцарский франк в новозеландские доллары

Сконвертируйте CHF в NZD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = $1,914 NZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к NZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NZD
1 CHF в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,93961,9396
Низкий1,90241,8641
В среднем1,91931,9055
Изменение-0.07%-0.69%
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Соотношение 1 CHF к NZD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к NZD составил 1,9396, а минимальный — 1,9024. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9193. Изменение курса CHF к NZD в процентном соотношении составило -0.07.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к NZD составил 1,9396, а минимальный — 1,8641. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9055. Изменение курса CHF к NZD в процентном соотношении составило -0.69.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Новозеландский доллар
1 CHF1,91360 NZD
5 CHF9,56800 NZD
10 CHF19,13600 NZD
20 CHF38,27200 NZD
50 CHF95,68000 NZD
100 CHF191,36000 NZD
250 CHF478,40000 NZD
500 CHF956,80000 NZD
1000 CHF1 913,60000 NZD
2000 CHF3 827,20000 NZD
5000 CHF9 568,00000 NZD
10000 CHF19 136,00000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Швейцарский франк
1 NZD0,52257 CHF
5 NZD2,61287 CHF
10 NZD5,22574 CHF
20 NZD10,45148 CHF
50 NZD26,12870 CHF
100 NZD52,25740 CHF
250 NZD130,64350 CHF
500 NZD261,28700 CHF
1000 NZD522,57400 CHF
2000 NZD1 045,14800 CHF
5000 NZD2 612,87000 CHF
10000 NZD5 225,74000 CHF