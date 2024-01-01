История обменного курса швейцарский франк–новозеландские доллары

Обменный курс швейцарских франка/новозеландские доллары сейчас составляет 1,914, отражая изменение в размере 0.598% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.749% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1,939, и минимумом, равным 1,901, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.436%.