20 бутанских нгултрумов в малайзийские ринггиты
Сконвертируйте BTN в MYR по реальному обменному курсу
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|1 BTN в MYR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0566
|0,0574
|Низкий
|0,0558
|0,0558
|В среднем
|0,0563
|0,0565
|Изменить
|-1.07%
|-2.62%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к MYR
За последние 30 дней максимальный курс BTN к MYR составил 0,0566, а минимальный — 0,0558. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0563. Изменение курса BTN к MYR в процентном соотношении составило -1.07.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к MYR составил 0,0574, а минимальный — 0,0558. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0565. Изменение курса BTN к MYR в процентном соотношении составило -2.62.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Бутанский нгултрум
|1 MYR
|17,89620 BTN
|5 MYR
|89,48100 BTN
|10 MYR
|178,96200 BTN
|20 MYR
|357,92400 BTN
|50 MYR
|894,81000 BTN
|100 MYR
|1 789,62000 BTN
|250 MYR
|4 474,05000 BTN
|500 MYR
|8 948,10000 BTN
|1000 MYR
|17 896,20000 BTN
|2000 MYR
|35 792,40000 BTN
|5000 MYR
|89 481,00000 BTN
|10000 MYR
|178 962,00000 BTN