10 бутанских нгултрумов в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте BTN в MYR по реальному обменному курсу

10 btn
0,56 myr

Nu.1,000 BTN = RM0,05588 MYR

Среднерыночный курс в 00:46
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1 BTN в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05660,0574
Низкий0,05580,0558
В среднем0,05630,0565
Изменить-1.07%-2.62%
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Соотношение 1 BTN к MYR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MYR составил 0,0566, а минимальный — 0,0558. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0563. Изменение курса BTN к MYR в процентном соотношении составило -1.07.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MYR составил 0,0574, а минимальный — 0,0558. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0565. Изменение курса BTN к MYR в процентном соотношении составило -2.62.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7721,3441,6561,493
1 CAD0,73113,3260,670,5640,9811,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90110,8421,4641,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Малайзийский ринггит
1 BTN0,05588 MYR
5 BTN0,27939 MYR
10 BTN0,55878 MYR
20 BTN1,11756 MYR
50 BTN2,79389 MYR
100 BTN5,58778 MYR
250 BTN13,96945 MYR
500 BTN27,93890 MYR
1000 BTN55,87780 MYR
2000 BTN111,75560 MYR
5000 BTN279,38900 MYR
10000 BTN558,77800 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Бутанский нгултрум
1 MYR17,89620 BTN
5 MYR89,48100 BTN
10 MYR178,96200 BTN
20 MYR357,92400 BTN
50 MYR894,81000 BTN
100 MYR1 789,62000 BTN
250 MYR4 474,05000 BTN
500 MYR8 948,10000 BTN
1000 MYR17 896,20000 BTN
2000 MYR35 792,40000 BTN
5000 MYR89 481,00000 BTN
10000 MYR178 962,00000 BTN