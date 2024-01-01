500 бутанских нгултрумов в евро

Сконвертируйте BTN в EUR по реальному обменному курсу

500 btn
5,49 eur

Nu.1,000 BTN = €0,01097 EUR

Среднерыночный курс в 23:23
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01120,0113
Низкий0,01100,0110
В среднем0,01110,0111
Изменить-1.84%-2.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к EUR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к EUR составил 0,0112, а минимальный — 0,0110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0111. Изменение курса BTN к EUR в процентном соотношении составило -1.84.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к EUR составил 0,0113, а минимальный — 0,0110. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0111. Изменение курса BTN к EUR в процентном соотношении составило -2.53.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2510,9180,7721,3441,6551,492
1 CAD0,73113,3170,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89110,8421,4651,8031,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Евро
1 BTN0,01097 EUR
5 BTN0,05485 EUR
10 BTN0,10970 EUR
20 BTN0,21941 EUR
50 BTN0,54852 EUR
100 BTN1,09703 EUR
250 BTN2,74258 EUR
500 BTN5,48515 EUR
1000 BTN10,97030 EUR
2000 BTN21,94060 EUR
5000 BTN54,85150 EUR
10000 BTN109,70300 EUR
Обменные курсы Евро / Бутанский нгултрум
1 EUR91,15510 BTN
5 EUR455,77550 BTN
10 EUR911,55100 BTN
20 EUR1 823,10200 BTN
50 EUR4 557,75500 BTN
100 EUR9 115,51000 BTN
250 EUR22 788,77500 BTN
500 EUR45 577,55000 BTN
1000 EUR91 155,10000 BTN
2000 EUR182 310,20000 BTN
5000 EUR455 775,50000 BTN
10000 EUR911 551,00000 BTN