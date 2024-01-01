100 бутанских нгултрумов в китайские юани
Сконвертируйте BTN в CNY по реальному обменному курсу
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|1 BTN в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0872
|0,0872
|Низкий
|0,0868
|0,0864
|В среднем
|0,0870
|0,0869
|Изменить
|-0.32%
|-0.06%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к CNY
За последние 30 дней максимальный курс BTN к CNY составил 0,0872, а минимальный — 0,0868. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0870. Изменение курса BTN к CNY в процентном соотношении составило -0.32.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к CNY составил 0,0872, а минимальный — 0,0864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0869. Изменение курса BTN к CNY в процентном соотношении составило -0.06.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Бутанский нгултрум
|1 CNY
|11,52360 BTN
|5 CNY
|57,61800 BTN
|10 CNY
|115,23600 BTN
|20 CNY
|230,47200 BTN
|50 CNY
|576,18000 BTN
|100 CNY
|1 152,36000 BTN
|250 CNY
|2 880,90000 BTN
|500 CNY
|5 761,80000 BTN
|1000 CNY
|11 523,60000 BTN
|2000 CNY
|23 047,20000 BTN
|5000 CNY
|57 618,00000 BTN
|10000 CNY
|115 236,00000 BTN