1 бутанский нгултрум в китайские юани

Сконвертируйте BTN в CNY по реальному обменному курсу

1 btn
0,09 cny

Nu.1,000 BTN = ¥0,08678 CNY

Среднерыночный курс в 23:11
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1 BTN в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08720,0872
Низкий0,08680,0864
В среднем0,08700,0869
Изменить-0.32%-0.06%
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Соотношение 1 BTN к CNY

За последние 30 дней максимальный курс BTN к CNY составил 0,0872, а минимальный — 0,0868. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0870. Изменение курса BTN к CNY в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к CNY составил 0,0872, а минимальный — 0,0864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0869. Изменение курса BTN к CNY в процентном соотношении составило -0.06.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2490,9170,7721,3441,6551,491
1 CAD0,73113,3160,6690,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89110,8421,4651,8041,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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BTN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Китайский юань RMB
1 BTN0,08678 CNY
5 BTN0,43389 CNY
10 BTN0,86779 CNY
20 BTN1,73557 CNY
50 BTN4,33893 CNY
100 BTN8,67786 CNY
250 BTN21,69465 CNY
500 BTN43,38930 CNY
1000 BTN86,77860 CNY
2000 BTN173,55720 CNY
5000 BTN433,89300 CNY
10000 BTN867,78600 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Бутанский нгултрум
1 CNY11,52360 BTN
5 CNY57,61800 BTN
10 CNY115,23600 BTN
20 CNY230,47200 BTN
50 CNY576,18000 BTN
100 CNY1 152,36000 BTN
250 CNY2 880,90000 BTN
500 CNY5 761,80000 BTN
1000 CNY11 523,60000 BTN
2000 CNY23 047,20000 BTN
5000 CNY57 618,00000 BTN
10000 CNY115 236,00000 BTN