100 бутанских нгултрумов в швейцарские франки
Сконвертируйте BTN в CHF по реальному обменному курсу
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|1 BTN в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0108
|0,0110
|Низкий
|0,0106
|0,0106
|В среднем
|0,0107
|0,0108
|Изменить
|0.02%
|-2.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к CHF
За последние 30 дней максимальный курс BTN к CHF составил 0,0108, а минимальный — 0,0106. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0107. Изменение курса BTN к CHF в процентном соотношении составило 0.02.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к CHF составил 0,0110, а минимальный — 0,0106. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0108. Изменение курса BTN к CHF в процентном соотношении составило -2.81.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Бутанский нгултрум
|1 CHF
|94,21570 BTN
|5 CHF
|471,07850 BTN
|10 CHF
|942,15700 BTN
|20 CHF
|1 884,31400 BTN
|50 CHF
|4 710,78500 BTN
|100 CHF
|9 421,57000 BTN
|250 CHF
|23 553,92500 BTN
|500 CHF
|47 107,85000 BTN
|1000 CHF
|94 215,70000 BTN
|2000 CHF
|188 431,40000 BTN
|5000 CHF
|471 078,50000 BTN
|10000 CHF
|942 157,00000 BTN