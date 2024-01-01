5 000 бутанских нгултрумов в азербайджанские манаты
Сконвертируйте BTN в AZN по реальному обменному курсу
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|1 BTN в AZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0204
|0,0205
|Низкий
|0,0203
|0,0203
|В среднем
|0,0204
|0,0204
|Изменить
|-0.40%
|-0.40%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к AZN
За последние 30 дней максимальный курс BTN к AZN составил 0,0204, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0204. Изменение курса BTN к AZN в процентном соотношении составило -0.40.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к AZN составил 0,0205, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0204. Изменение курса BTN к AZN в процентном соотношении составило -0.40.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в азербайджанские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Азербайджанский манат / Бутанский нгултрум
|1 AZN
|49,22900 BTN
|5 AZN
|246,14500 BTN
|10 AZN
|492,29000 BTN
|20 AZN
|984,58000 BTN
|50 AZN
|2 461,45000 BTN
|100 AZN
|4 922,90000 BTN
|250 AZN
|12 307,25000 BTN
|500 AZN
|24 614,50000 BTN
|1000 AZN
|49 229,00000 BTN
|2000 AZN
|98 458,00000 BTN
|5000 AZN
|246 145,00000 BTN
|10000 AZN
|492 290,00000 BTN