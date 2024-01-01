20 бутанских нгултрумов в азербайджанские манаты

Сконвертируйте BTN в AZN по реальному обменному курсу

20 btn
0,41 azn

Nu.1,000 BTN = man.0,02031 AZN

Среднерыночный курс в 22:45
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1 BTN в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02040,0205
Низкий0,02030,0203
В среднем0,02040,0204
Изменить-0.40%-0.40%
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Соотношение 1 BTN к AZN

За последние 30 дней максимальный курс BTN к AZN составил 0,0204, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0204. Изменение курса BTN к AZN в процентном соотношении составило -0.40.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к AZN составил 0,0205, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0204. Изменение курса BTN к AZN в процентном соотношении составило -0.40.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2520,9180,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,320,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49319,89210,8421,4641,8031,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Азербайджанский манат
1 BTN0,02031 AZN
5 BTN0,10157 AZN
10 BTN0,20313 AZN
20 BTN0,40626 AZN
50 BTN1,01566 AZN
100 BTN2,03132 AZN
250 BTN5,07830 AZN
500 BTN10,15660 AZN
1000 BTN20,31320 AZN
2000 BTN40,62640 AZN
5000 BTN101,56600 AZN
10000 BTN203,13200 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Бутанский нгултрум
1 AZN49,22900 BTN
5 AZN246,14500 BTN
10 AZN492,29000 BTN
20 AZN984,58000 BTN
50 AZN2 461,45000 BTN
100 AZN4 922,90000 BTN
250 AZN12 307,25000 BTN
500 AZN24 614,50000 BTN
1000 AZN49 229,00000 BTN
2000 AZN98 458,00000 BTN
5000 AZN246 145,00000 BTN
10000 AZN492 290,00000 BTN