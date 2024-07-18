10 бразильских реалов в грузинские лари

Сконвертируйте BRL в GEL по реальному обменному курсу

10 brl
4,84 gel

R$1,000 BRL = ₾0,4841 GEL

Среднерыночный курс в 17:57
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1 BRL в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,52820,5510
Низкий0,48410,4841
В среднем0,50560,5211
Изменить-7.25%-5.69%
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Соотношение 1 BRL к GEL

За последние 30 дней максимальный курс BRL к GEL составил 0,5282, а минимальный — 0,4841. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5056. Изменение курса BRL к GEL в процентном соотношении составило -7.25.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к GEL составил 0,5510, а минимальный — 0,4841. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5211. Изменение курса BRL к GEL в процентном соотношении составило -5.69.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8411,09191,2281,4941,6240,96719,614
1 GBP1,18811,296108,4151,7761,9291,14923,309
1 USD0,9170,771183,6381,371,4880,88617,982
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Грузинский лари
1 BRL0,48406 GEL
5 BRL2,42030 GEL
10 BRL4,84059 GEL
20 BRL9,68118 GEL
50 BRL24,20295 GEL
100 BRL48,40590 GEL
250 BRL121,01475 GEL
500 BRL242,02950 GEL
1000 BRL484,05900 GEL
2000 BRL968,11800 GEL
5000 BRL2 420,29500 GEL
10000 BRL4 840,59000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Бразильский реал
1 GEL2,06586 BRL
5 GEL10,32930 BRL
10 GEL20,65860 BRL
20 GEL41,31720 BRL
50 GEL103,29300 BRL
100 GEL206,58600 BRL
250 GEL516,46500 BRL
500 GEL1 032,93000 BRL
1000 GEL2 065,86000 BRL
2000 GEL4 131,72000 BRL
5000 GEL10 329,30000 BRL
10000 GEL20 658,60000 BRL