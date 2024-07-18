1 бразильский реал в китайские юани

Сконвертируйте BRL в CNY по реальному обменному курсу

1 brl
1,30 cny

R$1,000 BRL = ¥1,304 CNY

Среднерыночный курс в 17:36
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1 BRL в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,34661,4275
Низкий1,28091,2809
В среднем1,32481,3707
Изменить-2.15%-6.28%
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Соотношение 1 BRL к CNY

За последние 30 дней максимальный курс BRL к CNY составил 1,3466, а минимальный — 1,2809. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3248. Изменение курса BRL к CNY в процентном соотношении составило -2.15.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к CNY составил 1,4275, а минимальный — 1,2809. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3707. Изменение курса BRL к CNY в процентном соотношении составило -6.28.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2331,4941,6230,96719,572
1 GBP1,18811,296108,4131,7751,9291,14923,258
1 USD0,9170,771183,6231,3691,4880,88617,94
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

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BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Китайский юань RMB
1 BRL1,30407 CNY
5 BRL6,52035 CNY
10 BRL13,04070 CNY
20 BRL26,08140 CNY
50 BRL65,20350 CNY
100 BRL130,40700 CNY
250 BRL326,01750 CNY
500 BRL652,03500 CNY
1000 BRL1 304,07000 CNY
2000 BRL2 608,14000 CNY
5000 BRL6 520,35000 CNY
10000 BRL13 040,70000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Бразильский реал
1 CNY0,76683 BRL
5 CNY3,83414 BRL
10 CNY7,66828 BRL
20 CNY15,33656 BRL
50 CNY38,34140 BRL
100 CNY76,68280 BRL
250 CNY191,70700 BRL
500 CNY383,41400 BRL
1000 CNY766,82800 BRL
2000 CNY1 533,65600 BRL
5000 CNY3 834,14000 BRL
10000 CNY7 668,28000 BRL