бразильский реал китайские юани История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал китайские юани. Это сводная страница бразильский реал (BRL) китайские юани (CNY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и CNY за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 brl
1 304,07 cny

R$1,000 BRL = ¥1,304 CNY

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
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История обменного курса бразильский реал–китайские юани

Обменный курс бразильский реал/китайские юани сейчас составляет 1,304, отражая изменение в размере -1.560% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.193% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/китайские юани колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,343, и минимумом, равным 1,304, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.782% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2331,4941,6230,96719,572
1 GBP1,18811,296108,4131,7751,9291,14923,258
1 USD0,9170,771183,6231,3691,4880,88617,94
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе