История обменного курса бразильский реал–китайские юани

Обменный курс бразильский реал/китайские юани сейчас составляет 1,304, отражая изменение в размере -1.560% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.193% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/китайские юани колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,343, и минимумом, равным 1,304, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.782% уменьшение стоимости.