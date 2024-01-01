1 брунейский доллар в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте BND в SHP по реальному обменному курсу

1 bnd
0,57 shp

B$1,000 BND = £0,5744 SHP

Среднерыночный курс в 14:09
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BND в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58380,5945
Низкий0,57340,5734
В среднем0,57980,5835
Изменить-1.36%-3.24%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BND к SHP

За последние 30 дней максимальный курс BND к SHP составил 0,5838, а минимальный — 0,5734. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5798. Изменение курса BND к SHP в процентном соотношении составило -1.36.

За последние 90 дней максимальный курс BND к SHP составил 0,5945, а минимальный — 0,5734. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5835. Изменение курса BND к SHP в процентном соотношении составило -3.24.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9171,3691,64818,2241,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4941,79819,8831,4641,620,841
1 CAD0,730,6711,20413,3130,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0610,8150,9010,468

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

BND в USD

BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Фунт Святой Елены
1 BND0,57439 SHP
5 BND2,87196 SHP
10 BND5,74391 SHP
20 BND11,48782 SHP
50 BND28,71955 SHP
100 BND57,43910 SHP
250 BND143,59775 SHP
500 BND287,19550 SHP
1000 BND574,39100 SHP
2000 BND1 148,78200 SHP
5000 BND2 871,95500 SHP
10000 BND5 743,91000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Брунейский доллар
1 SHP1,74097 BND
5 SHP8,70485 BND
10 SHP17,40970 BND
20 SHP34,81940 BND
50 SHP87,04850 BND
100 SHP174,09700 BND
250 SHP435,24250 BND
500 SHP870,48500 BND
1000 SHP1 740,97000 BND
2000 SHP3 481,94000 BND
5000 SHP8 704,85000 BND
10000 SHP17 409,70000 BND