История обменного курса брунейский доллар–фунты острова Святой Елены

Обменный курс брунейский доллар/фунты острова Святой Елены сейчас составляет 0,574, отражая изменение в размере 0.313% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.309% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/фунты острова Святой Елены колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,577, и минимумом, равным 0,572, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.166% уменьшение стоимости.