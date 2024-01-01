1 тысяча брунейских долларов в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте BND в MYR по реальному обменному курсу

1 000 bnd
3 479,78 myr

B$1,000 BND = RM3,480 MYR

Среднерыночный курс в 13:44
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1 BND в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,49243,5139
Низкий3,46903,4674
В среднем3,48163,4891
Изменить-0.17%-0.95%
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Соотношение 1 BND к MYR

За последние 30 дней максимальный курс BND к MYR составил 3,4924, а минимальный — 3,4690. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,4816. Изменение курса BND к MYR в процентном соотношении составило -0.17.

За последние 90 дней максимальный курс BND к MYR составил 3,5139, а минимальный — 3,4674. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,4891. Изменение курса BND к MYR в процентном соотношении составило -0.95.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64718,1881,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4941,79819,851,4641,6210,841
1 CAD0,7310,66911,20313,2890,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0430,8150,9020,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейских долларов

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BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Малайзийский ринггит
1 BND3,47978 MYR
5 BND17,39890 MYR
10 BND34,79780 MYR
20 BND69,59560 MYR
50 BND173,98900 MYR
100 BND347,97800 MYR
250 BND869,94500 MYR
500 BND1 739,89000 MYR
1000 BND3 479,78000 MYR
2000 BND6 959,56000 MYR
5000 BND17 398,90000 MYR
10000 BND34 797,80000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Брунейский доллар
1 MYR0,28737 BND
5 MYR1,43687 BND
10 MYR2,87374 BND
20 MYR5,74748 BND
50 MYR14,36870 BND
100 MYR28,73740 BND
250 MYR71,84350 BND
500 MYR143,68700 BND
1000 MYR287,37400 BND
2000 MYR574,74800 BND
5000 MYR1 436,87000 BND
10000 MYR2 873,74000 BND