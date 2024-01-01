История обменного курса брунейский доллар–малайзийские ринггиты

Обменный курс брунейский доллар/малайзийские ринггиты сейчас составляет 3,480, отражая изменение в размере -0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.320% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 3,493, и минимумом, равным 3,474, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.201% уменьшение стоимости.