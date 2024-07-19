История обменного курса малазийский ринггит–брунейские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/брунейские доллары сейчас составляет 0,287, отражая изменение в размере 0.161% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.049% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/брунейские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,288, и минимумом, равным 0,287, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.