Армянские драмы в шведские кроны

Сконвертируйте AMD в SEK по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = kr0,02796 SEK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к SEK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SEK
1 AMD в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02810,0281
Низкий0,02680,0260
В среднем0,02730,0268
Изменение4.10%3.11%
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Соотношение 1 AMD к SEK

За последние 30 дней максимальный курс AMD к SEK составил 0,0281, а минимальный — 0,0268. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0273. Изменение курса AMD к SEK в процентном соотношении составило 4.10.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к SEK составил 0,0281, а минимальный — 0,0260. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0268. Изменение курса AMD к SEK в процентном соотношении составило 3.11.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Шведская крона
1 AMD0,02796 SEK
5 AMD0,13979 SEK
10 AMD0,27959 SEK
20 AMD0,55917 SEK
50 AMD1,39793 SEK
100 AMD2,79585 SEK
250 AMD6,98963 SEK
500 AMD13,97925 SEK
1000 AMD27,95850 SEK
2000 AMD55,91700 SEK
5000 AMD139,79250 SEK
10000 AMD279,58500 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Армянский драм
1 SEK35,76730 AMD
5 SEK178,83650 AMD
10 SEK357,67300 AMD
20 SEK715,34600 AMD
50 SEK1 788,36500 AMD
100 SEK3 576,73000 AMD
250 SEK8 941,82500 AMD
500 SEK17 883,65000 AMD
1000 SEK35 767,30000 AMD
2000 SEK71 534,60000 AMD
5000 SEK178 836,50000 AMD
10000 SEK357 673,00000 AMD