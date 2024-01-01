История обменного курса армянский драм–шведские кроны

Обменный курс армянских драма/шведские кроны сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.844% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.850% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.718%.