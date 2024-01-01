20 армянских драмов в руандийские франки

Сконвертируйте AMD в RWF по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = R₣3,526 RWF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 AMD в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,52683,5268
Низкий3,48283,4019
В среднем3,50393,4680
Изменение1.11%3.64%
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Соотношение 1 AMD к RWF

За последние 30 дней максимальный курс AMD к RWF составил 3,5268, а минимальный — 3,4828. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,5039. Изменение курса AMD к RWF в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к RWF составил 3,5268, а минимальный — 3,4019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,4680. Изменение курса AMD к RWF в процентном соотношении составило 3.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Руандийский франк
1 AMD3,52567 RWF
5 AMD17,62835 RWF
10 AMD35,25670 RWF
20 AMD70,51340 RWF
50 AMD176,28350 RWF
100 AMD352,56700 RWF
250 AMD881,41750 RWF
500 AMD1 762,83500 RWF
1000 AMD3 525,67000 RWF
2000 AMD7 051,34000 RWF
5000 AMD17 628,35000 RWF
10000 AMD35 256,70000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Армянский драм
1 RWF0,28363 AMD
5 RWF1,41817 AMD
10 RWF2,83634 AMD
20 RWF5,67268 AMD
50 RWF14,18170 AMD
100 RWF28,36340 AMD
250 RWF70,90850 AMD
500 RWF141,81700 AMD
1000 RWF283,63400 AMD
2000 RWF567,26800 AMD
5000 RWF1 418,17000 AMD
10000 RWF2 836,34000 AMD