История обменного курса армянский драм–руандийские франки

Обменный курс армянских драма/руандийские франки сейчас составляет 3,526, отражая изменение в размере -0.246% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.378% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 3,541, и минимумом, равным 3,512, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.613%.