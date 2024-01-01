5 армянских драмов в патаки Макао

Сконвертируйте AMD в MOP по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = MOP$0,02070 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 AMD в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02070,0208
Низкий0,02060,0206
В среднем0,02070,0207
Изменение0.08%0.03%
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Соотношение 1 AMD к MOP

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MOP составил 0,0207, а минимальный — 0,0206. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0207. Изменение курса AMD к MOP в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MOP составил 0,0208, а минимальный — 0,0206. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0207. Изменение курса AMD к MOP в процентном соотношении составило 0.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Патака Макао
1 AMD0,02070 MOP
5 AMD0,10349 MOP
10 AMD0,20698 MOP
20 AMD0,41396 MOP
50 AMD1,03491 MOP
100 AMD2,06982 MOP
250 AMD5,17455 MOP
500 AMD10,34910 MOP
1000 AMD20,69820 MOP
2000 AMD41,39640 MOP
5000 AMD103,49100 MOP
10000 AMD206,98200 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Армянский драм
1 MOP48,31330 AMD
5 MOP241,56650 AMD
10 MOP483,13300 AMD
20 MOP966,26600 AMD
50 MOP2 415,66500 AMD
100 MOP4 831,33000 AMD
250 MOP12 078,32500 AMD
500 MOP24 156,65000 AMD
1000 MOP48 313,30000 AMD
2000 MOP96 626,60000 AMD
5000 MOP241 566,50000 AMD
10000 MOP483 133,00000 AMD