10 тысяч армянских драмов в алжирские динары

Сконвертируйте AMD в DZD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = دج0,3445 DZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 AMD в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34520,3468
Низкий0,34270,3399
В среднем0,34390,3435
Изменение0.26%-0.59%
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Соотношение 1 AMD к DZD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к DZD составил 0,3452, а минимальный — 0,3427. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3439. Изменение курса AMD к DZD в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к DZD составил 0,3468, а минимальный — 0,3399. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3435. Изменение курса AMD к DZD в процентном соотношении составило -0.59.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Алжирский динар
1 AMD0,34448 DZD
5 AMD1,72240 DZD
10 AMD3,44480 DZD
20 AMD6,88960 DZD
50 AMD17,22400 DZD
100 AMD34,44800 DZD
250 AMD86,12000 DZD
500 AMD172,24000 DZD
1000 AMD344,48000 DZD
2000 AMD688,96000 DZD
5000 AMD1 722,40000 DZD
10000 AMD3 444,80000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Армянский драм
1 DZD2,90292 AMD
5 DZD14,51460 AMD
10 DZD29,02920 AMD
20 DZD58,05840 AMD
50 DZD145,14600 AMD
100 DZD290,29200 AMD
250 DZD725,73000 AMD
500 DZD1 451,46000 AMD
1000 DZD2 902,92000 AMD
2000 DZD5 805,84000 AMD
5000 DZD14 514,60000 AMD
10000 DZD29 029,20000 AMD