История обменного курса армянский драм–алжирские динары

Обменный курс армянских драма/алжирские динары сейчас составляет 0,344, отражая изменение в размере 0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.255% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/алжирские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,346, и минимумом, равным 0,343, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.740%.