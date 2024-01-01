10 тысяч армянских драмов в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте AMD в BTN по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Nu.0,2181 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 AMD в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21810,2181
Низкий0,21630,2150
В среднем0,21710,2166
Изменение0.54%0.94%
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Соотношение 1 AMD к BTN

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BTN составил 0,2181, а минимальный — 0,2163. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2171. Изменение курса AMD к BTN в процентном соотношении составило 0.54.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BTN составил 0,2181, а минимальный — 0,2150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2166. Изменение курса AMD к BTN в процентном соотношении составило 0.94.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Бутанский нгултрум
1 AMD0,21813 BTN
5 AMD1,09066 BTN
10 AMD2,18132 BTN
20 AMD4,36264 BTN
50 AMD10,90660 BTN
100 AMD21,81320 BTN
250 AMD54,53300 BTN
500 AMD109,06600 BTN
1000 AMD218,13200 BTN
2000 AMD436,26400 BTN
5000 AMD1 090,66000 BTN
10000 AMD2 181,32000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Армянский драм
1 BTN4,58439 AMD
5 BTN22,92195 AMD
10 BTN45,84390 AMD
20 BTN91,68780 AMD
50 BTN229,21950 AMD
100 BTN458,43900 AMD
250 BTN1 146,09750 AMD
500 BTN2 292,19500 AMD
1000 BTN4 584,39000 AMD
2000 BTN9 168,78000 AMD
5000 BTN22 921,95000 AMD
10000 BTN45 843,90000 AMD