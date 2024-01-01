Албанские леки в иорданские динары

Сконвертируйте ALL в JOD по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = JD0,007748 JOD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 ALL в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00790,0080
Низкий0,00770,0077
В среднем0,00780,0079
Изменение-1.24%0.30%
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Соотношение 1 ALL к JOD

За последние 30 дней максимальный курс ALL к JOD составил 0,0079, а минимальный — 0,0077. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0078. Изменение курса ALL к JOD в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к JOD составил 0,0080, а минимальный — 0,0077. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0079. Изменение курса ALL к JOD в процентном соотношении составило 0.30.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Иорданский динар
1 ALL0,00775 JOD
5 ALL0,03874 JOD
10 ALL0,07748 JOD
20 ALL0,15495 JOD
50 ALL0,38739 JOD
100 ALL0,77477 JOD
250 ALL1,93693 JOD
500 ALL3,87386 JOD
1000 ALL7,74771 JOD
2000 ALL15,49542 JOD
5000 ALL38,73855 JOD
10000 ALL77,47710 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Албанский лек
1 JOD129,07000 ALL
5 JOD645,35000 ALL
10 JOD1 290,70000 ALL
20 JOD2 581,40000 ALL
50 JOD6 453,50000 ALL
100 JOD12 907,00000 ALL
250 JOD32 267,50000 ALL
500 JOD64 535,00000 ALL
1000 JOD129 070,00000 ALL
2000 JOD258 140,00000 ALL
5000 JOD645 350,00000 ALL
10000 JOD1 290 700,00000 ALL