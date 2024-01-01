История обменного курса албанский лек–иорданские динары

Обменный курс албанских лека/иорданские динары сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере -0.565% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.932% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/иорданские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.749%.