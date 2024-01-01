100 дирхамов ОАЭ в сингапурские доллары

Сконвертируйте AED в SGD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = S$0,3608 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 AED в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36300,3630
Низкий0,35530,3486
В среднем0,35860,3558
Изменение1.48%0.06%
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Соотношение 1 AED к SGD

За последние 30 дней максимальный курс AED к SGD составил 0,3630, а минимальный — 0,3553. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3586. Изменение курса AED к SGD в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс AED к SGD составил 0,3630, а минимальный — 0,3486. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3558. Изменение курса AED к SGD в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Сингапурский доллар
1 AED0,36081 SGD
5 AED1,80405 SGD
10 AED3,60809 SGD
20 AED7,21618 SGD
50 AED18,04045 SGD
100 AED36,08090 SGD
250 AED90,20225 SGD
500 AED180,40450 SGD
1000 AED360,80900 SGD
2000 AED721,61800 SGD
5000 AED1 804,04500 SGD
10000 AED3 608,09000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Дирхам ОАЭ
1 SGD2,77155 AED
5 SGD13,85775 AED
10 SGD27,71550 AED
20 SGD55,43100 AED
50 SGD138,57750 AED
100 SGD277,15500 AED
250 SGD692,88750 AED
500 SGD1 385,77500 AED
1000 SGD2 771,55000 AED
2000 SGD5 543,10000 AED
5000 SGD13 857,75000 AED
10000 SGD27 715,50000 AED