История обменного курса дирхам ОАЭ–сингапурские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/сингапурские доллары сейчас составляет 0,361, отражая изменение в размере 0.250% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.069% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,364, и минимумом, равным 0,358, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.636%.