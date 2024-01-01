5 дирхамов ОАЭ в новозеландские доллары

Сконвертируйте AED в NZD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $0,4562 NZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к NZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NZD
1 AED в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,45850,4585
Низкий0,44560,4286
В среднем0,45220,4441
Изменение2.14%0.44%
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Соотношение 1 AED к NZD

За последние 30 дней максимальный курс AED к NZD составил 0,4585, а минимальный — 0,4456. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4522. Изменение курса AED к NZD в процентном соотношении составило 2.14.

За последние 90 дней максимальный курс AED к NZD составил 0,4585, а минимальный — 0,4286. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4441. Изменение курса AED к NZD в процентном соотношении составило 0.44.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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AED в PKR

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AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Новозеландский доллар
1 AED0,45623 NZD
5 AED2,28117 NZD
10 AED4,56233 NZD
20 AED9,12466 NZD
50 AED22,81165 NZD
100 AED45,62330 NZD
250 AED114,05825 NZD
500 AED228,11650 NZD
1000 AED456,23300 NZD
2000 AED912,46600 NZD
5000 AED2 281,16500 NZD
10000 AED4 562,33000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Дирхам ОАЭ
1 NZD2,19186 AED
5 NZD10,95930 AED
10 NZD21,91860 AED
20 NZD43,83720 AED
50 NZD109,59300 AED
100 NZD219,18600 AED
250 NZD547,96500 AED
500 NZD1 095,93000 AED
1000 NZD2 191,86000 AED
2000 NZD4 383,72000 AED
5000 NZD10 959,30000 AED
10000 NZD21 918,60000 AED