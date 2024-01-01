10 дирхамов ОАЭ в швейцарские франки

Сконвертируйте AED в CHF по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = SFr.0,2384 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 AED в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23840,2384
Низкий0,23320,2289
В среднем0,23570,2331
Изменение2.22%1.23%
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Соотношение 1 AED к CHF

За последние 30 дней максимальный курс AED к CHF составил 0,2384, а минимальный — 0,2332. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2357. Изменение курса AED к CHF в процентном соотношении составило 2.22.

За последние 90 дней максимальный курс AED к CHF составил 0,2384, а минимальный — 0,2289. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2331. Изменение курса AED к CHF в процентном соотношении составило 1.23.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Швейцарский франк
1 AED0,23842 CHF
5 AED1,19208 CHF
10 AED2,38415 CHF
20 AED4,76830 CHF
50 AED11,92075 CHF
100 AED23,84150 CHF
250 AED59,60375 CHF
500 AED119,20750 CHF
1000 AED238,41500 CHF
2000 AED476,83000 CHF
5000 AED1 192,07500 CHF
10000 AED2 384,15000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Дирхам ОАЭ
1 CHF4,19436 AED
5 CHF20,97180 AED
10 CHF41,94360 AED
20 CHF83,88720 AED
50 CHF209,71800 AED
100 CHF419,43600 AED
250 CHF1 048,59000 AED
500 CHF2 097,18000 AED
1000 CHF4 194,36000 AED
2000 CHF8 388,72000 AED
5000 CHF20 971,80000 AED
10000 CHF41 943,60000 AED