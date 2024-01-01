50 дирхамов ОАЭ в армянские драмы

Сконвертируйте AED в AMD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ֏105,3 AMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к AMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AMD
1 AED в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий105,7920105,8160
Низкий105,0940105,0940
В среднем105,4364105,4767
Изменение-0.02%-0.34%
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Соотношение 1 AED к AMD

За последние 30 дней максимальный курс AED к AMD составил 105,7920, а минимальный — 105,0940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 105,4364. Изменение курса AED к AMD в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AED к AMD составил 105,8160, а минимальный — 105,0940. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 105,4767. Изменение курса AED к AMD в процентном соотношении составило -0.34.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Армянский драм
1 AED105,33200 AMD
5 AED526,66000 AMD
10 AED1 053,32000 AMD
20 AED2 106,64000 AMD
50 AED5 266,60000 AMD
100 AED10 533,20000 AMD
250 AED26 333,00000 AMD
500 AED52 666,00000 AMD
1000 AED105 332,00000 AMD
2000 AED210 664,00000 AMD
5000 AED526 660,00000 AMD
10000 AED1 053 320,00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Дирхам ОАЭ
1 AMD0,00949 AED
5 AMD0,04747 AED
10 AMD0,09494 AED
20 AMD0,18988 AED
50 AMD0,47469 AED
100 AMD0,94938 AED
250 AMD2,37346 AED
500 AMD4,74691 AED
1000 AMD9,49383 AED
2000 AMD18,98766 AED
5000 AMD47,46915 AED
10000 AMD94,93830 AED