История обменного курса дирхам ОАЭ–армянские драмы

Обменный курс дирхама ОАЭ/армянские драмы сейчас составляет 105,332, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.207% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/армянские драмы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 105,577, и минимумом, равным 104,775, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.649%.