روبية نيبالية إلى بيزو كولومبي

تحويل NPR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
29733 cop

1.00000 NPR = 29.73300 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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NPR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / البيزو الكولومبي
1 NPR29.73300 COP
5 NPR148.66500 COP
10 NPR297.33000 COP
20 NPR594.66000 COP
50 NPR1486.65000 COP
100 NPR2973.30000 COP
250 NPR7433.25000 COP
500 NPR14866.50000 COP
1000 NPR29733.00000 COP
2000 NPR59466.00000 COP
5000 NPR148665.00000 COP
10000 NPR297330.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Nepalese Rupee
1 COP0.03363 NPR
5 COP0.16816 NPR
10 COP0.33633 NPR
20 COP0.67265 NPR
50 COP1.68163 NPR
100 COP3.36327 NPR
250 COP8.40817 NPR
500 COP16.81635 NPR
1000 COP33.63270 NPR
2000 COP67.26540 NPR
5000 COP168.16350 NPR
10000 COP336.32700 NPR