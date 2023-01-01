كواشا ملاوية إلى بيزو فلبيني

تحويل MWK إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٥٢٫٤٨ php

1.00000 MWK = 0.05248 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:45 UTC
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MWK إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436761.661650.9645518.3617
1GBP1.1528711.22925102.1841.656481.915761.11221.1697
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558480.9046517.2216
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874820.01088270.207172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

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MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Philippine Peso
1 MWK0.05248 PHP
5 MWK0.26240 PHP
10 MWK0.52480 PHP
20 MWK1.04961 PHP
50 MWK2.62401 PHP
100 MWK5.24803 PHP
250 MWK13.12007 PHP
500 MWK26.24015 PHP
1000 MWK52.48030 PHP
2000 MWK104.96060 PHP
5000 MWK262.40150 PHP
10000 MWK524.80300 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Malawian Kwacha
1 PHP19.05480 MWK
5 PHP95.27400 MWK
10 PHP190.54800 MWK
20 PHP381.09600 MWK
50 PHP952.74000 MWK
100 PHP1905.48000 MWK
250 PHP4763.70000 MWK
500 PHP9527.40000 MWK
1000 PHP19054.80000 MWK
2000 PHP38109.60000 MWK
5000 PHP95274.00000 MWK
10000 PHP190548.00000 MWK