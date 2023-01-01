فرنك قمري إلى سول بيروفي

تحويل KMF إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
8.07 pen

1.00000 KMF = 0.00807 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:36 UTC
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KMF إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436581.659380.9639518.3002
1GBP1.1532711.23055102.3011.656941.913911.1116921.1073
1USD0.93730.812645183.13451.34651.555330.903517.1527
1INR0.01127440.009775060.012028710.01619660.01870860.01086790.206325

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Peruvian Nuevo Sol
1 KMF0.00807 PEN
5 KMF0.04033 PEN
10 KMF0.08066 PEN
20 KMF0.16132 PEN
50 KMF0.40331 PEN
100 KMF0.80663 PEN
250 KMF2.01656 PEN
500 KMF4.03313 PEN
1000 KMF8.06625 PEN
2000 KMF16.13250 PEN
5000 KMF40.33125 PEN
10000 KMF80.66250 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / فرنك جزر القمر
1 PEN123.97300 KMF
5 PEN619.86500 KMF
10 PEN1239.73000 KMF
20 PEN2479.46000 KMF
50 PEN6198.65000 KMF
100 PEN12397.30000 KMF
250 PEN30993.25000 KMF
500 PEN61986.50000 KMF
1000 PEN123973.00000 KMF
2000 PEN247946.00000 KMF
5000 PEN619865.00000 KMF
10000 PEN1239730.00000 KMF