دينار أردني إلى كولون سلفادوري

تحويل JOD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٢٬٣٤٧٫٧٠ svc

1.00000 JOD = 12.34770 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065888.60481.436751.661160.9634518.3155
1GBP1.1533411.22925102.1931.657091.915911.1111821.1243
1USD0.938250.813504183.13451.348051.55860.9039517.1847
1INR0.01128610.00978540.012028710.01621530.0187480.01087330.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / كولون سلفادوري
1 JOD12.34770 SVC
5 JOD61.73850 SVC
10 JOD123.47700 SVC
20 JOD246.95400 SVC
50 JOD617.38500 SVC
100 JOD1234.77000 SVC
250 JOD3086.92500 SVC
500 JOD6173.85000 SVC
1000 JOD12347.70000 SVC
2000 JOD24695.40000 SVC
5000 JOD61738.50000 SVC
10000 JOD123477.00000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الدينار الأردني
1 SVC0.08099 JOD
5 SVC0.40493 JOD
10 SVC0.80987 JOD
20 SVC1.61974 JOD
50 SVC4.04934 JOD
100 SVC8.09869 JOD
250 SVC20.24673 JOD
500 SVC40.49345 JOD
1000 SVC80.98690 JOD
2000 SVC161.97380 JOD
5000 SVC404.93450 JOD
10000 SVC809.86900 JOD