دولار جامايكي إلى جنيه مانكس

تحويل JMD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
5.10 imp

1.00000 JMD = 0.00510 IMP

Mid-market exchange rate at 21:08
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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1148.6451.513661.336950.9129518.660.7919221.3617
1 JPY0.0067274410.01018310.008994250.006141750.1255340.005327610.00916075
1 AUD0.6606598.202310.8832560.60314112.32770.5231840.899607
1 SGD0.747971111.1821.1321710.6828613.95710.5923351.01851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جزيرة مان
1 JMD0.00510 IMP
5 JMD0.02551 IMP
10 JMD0.05102 IMP
20 JMD0.10204 IMP
50 JMD0.25510 IMP
100 JMD0.51019 IMP
250 JMD1.27548 IMP
500 JMD2.55096 IMP
1000 JMD5.10192 IMP
2000 JMD10.20384 IMP
5000 JMD25.50960 IMP
10000 JMD51.01920 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دولار جامايكي
1 IMP196.00500 JMD
5 IMP980.02500 JMD
10 IMP1960.05000 JMD
20 IMP3920.10000 JMD
50 IMP9800.25000 JMD
100 IMP19600.50000 JMD
250 IMP49001.25000 JMD
500 IMP98002.50000 JMD
1000 IMP196005.00000 JMD
2000 IMP392010.00000 JMD
5000 IMP980025.00000 JMD
10000 IMP1960050.00000 JMD