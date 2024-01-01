Jamaika dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile JMD → IMP çevirin

1.000 jmd
5,10 imp

1.00000 JMD = 0.00510 IMP

07:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0739589.15941.454181.652870.94906518.3377
1 GBP1.1695811.25605104.2771.700751.933131.1100121.4471
1 USD0.931150.796147183.02011.354051.539050.8837517.075
1 INR0.01121590.009589810.012045310.01630990.01853830.0106450.205673

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Jamaika dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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JMD → ZAR

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Man Adası poundu
1 JMD0.00510 IMP
5 JMD0.02548 IMP
10 JMD0.05096 IMP
20 JMD0.10191 IMP
50 JMD0.25478 IMP
100 JMD0.50956 IMP
250 JMD1.27389 IMP
500 JMD2.54778 IMP
1000 JMD5.09557 IMP
2000 JMD10.19114 IMP
5000 JMD25.47785 IMP
10000 JMD50.95570 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Jamaika Doları
1 IMP196.24900 JMD
5 IMP981.24500 JMD
10 IMP1962.49000 JMD
20 IMP3924.98000 JMD
50 IMP9812.45000 JMD
100 IMP19624.90000 JMD
250 IMP49062.25000 JMD
500 IMP98124.50000 JMD
1000 IMP196249.00000 JMD
2000 IMP392498.00000 JMD
5000 IMP981245.00000 JMD
10000 IMP1962490.00000 JMD