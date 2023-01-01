جنيه جيرزي إلى بيزو فلبيني

تحويل JEP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
70043.40 php

1.00000 JEP = 70.04340 PHP

Mid-market exchange rate at 21:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491551.658190.9645518.8227
1 GBP1.1528711.26285105.241.719561.911671.11221.7001
1 USD0.91290.79186183.3351.361651.513780.8805517.1834
1 INR0.01095470.009502130.011999810.01633950.01816490.01056640.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Philippine Peso
1 JEP70.04340 PHP
5 JEP350.21700 PHP
10 JEP700.43400 PHP
20 JEP1400.86800 PHP
50 JEP3502.17000 PHP
100 JEP7004.34000 PHP
250 JEP17510.85000 PHP
500 JEP35021.70000 PHP
1000 JEP70043.40000 PHP
2000 JEP140086.80000 PHP
5000 JEP350217.00000 PHP
10000 JEP700434.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه جيرسي
1 PHP0.01428 JEP
5 PHP0.07138 JEP
10 PHP0.14277 JEP
20 PHP0.28554 JEP
50 PHP0.71385 JEP
100 PHP1.42769 JEP
250 PHP3.56922 JEP
500 PHP7.13845 JEP
1000 PHP14.27690 JEP
2000 PHP28.55380 JEP
5000 PHP71.38450 JEP
10000 PHP142.76900 JEP