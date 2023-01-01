澤西鎊兌菲律賓比索匯率

以實時匯率將JEP兌換成PHP

1000 jep
70403.50 php

1.00000 JEP = 70.40350 PHP

在04:02的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86411.097491.42711.49011.653210.957618.9587
1 GBP1.1572711.26995105.8031.72441.913151.1082121.9397
1 USD0.911250.787433183.31251.357851.506480.872617.276
1 INR0.01093770.009451550.01200310.01629830.01808230.01047380.207364

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將澤西鎊兌換成to Philippine pesos

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇PHP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前JEP兌PHP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

澤西鎊熱門貨幣組合

JEP兌USD

JEP兌EUR

JEP兌GBP

JEP兌INR

JEP兌JPY

JEP兌RUB

JEP兌AUD

JEP兌ZAR

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
澤西鎊菲律賓披索兌換率
1 JEP70.40350 PHP
5 JEP352.01750 PHP
10 JEP704.03500 PHP
20 JEP1408.07000 PHP
50 JEP3520.17500 PHP
100 JEP7040.35000 PHP
250 JEP17600.87500 PHP
500 JEP35201.75000 PHP
1000 JEP70403.50000 PHP
2000 JEP140807.00000 PHP
5000 JEP352017.50000 PHP
10000 JEP704035.00000 PHP
菲律賓披索澤西鎊兌換率
1 PHP0.01420 JEP
5 PHP0.07102 JEP
10 PHP0.14204 JEP
20 PHP0.28408 JEP
50 PHP0.71019 JEP
100 PHP1.42038 JEP
250 PHP3.55095 JEP
500 PHP7.10190 JEP
1000 PHP14.20380 JEP
2000 PHP28.40760 JEP
5000 PHP71.01900 JEP
10000 PHP142.03800 JEP