Jersey poundundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile JEP → PHP çevirin

1.000 jep
70.258,30 php

1.00000 JEP = 70.25830 PHP

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Filipinler Pesosu
1 JEP70.25830 PHP
5 JEP351.29150 PHP
10 JEP702.58300 PHP
20 JEP1405.16600 PHP
50 JEP3512.91500 PHP
100 JEP7025.83000 PHP
250 JEP17564.57500 PHP
500 JEP35129.15000 PHP
1000 JEP70258.30000 PHP
2000 JEP140516.60000 PHP
5000 JEP351291.50000 PHP
10000 JEP702583.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Jersey poundu
1 PHP0.01423 JEP
5 PHP0.07117 JEP
10 PHP0.14233 JEP
20 PHP0.28466 JEP
50 PHP0.71166 JEP
100 PHP1.42332 JEP
250 PHP3.55830 JEP
500 PHP7.11660 JEP
1000 PHP14.23320 JEP
2000 PHP28.46640 JEP
5000 PHP71.16600 JEP
10000 PHP142.33200 JEP