bin Filipinler pesosundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PHP → JEP çevirin

1,000₱ PHP = 0,01348£ JEP

06:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 PHP → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01350,0137
Düşük0,01310,0131
Ortalama0,01330,0134
Değişim1.21%-0.67%
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1 PHP → JEP istatistikleri

PHP → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0135, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0133 oldu. PHP → JEP kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

PHP → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0134 oldu. PHP → JEP kurundaki değişiklik -0.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4080,9491,5470,7911.396,16154,5257,242
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,344109,7215,142
1 EUR1,0541,48511,6310,8341.471,97162,9157,635
1 AUD0,6470,9110,61310,512902,68799,9084,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Jersey poundu
1 PHP0,01348 JEP
5 PHP0,06741 JEP
10 PHP0,13482 JEP
20 PHP0,26964 JEP
50 PHP0,67410 JEP
100 PHP1,34820 JEP
250 PHP3,37050 JEP
500 PHP6,74100 JEP
1000 PHP13,48200 JEP
2000 PHP26,96400 JEP
5000 PHP67,41000 JEP
10000 PHP134,82000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Filipinler Pesosu
1 JEP74,17280 PHP
5 JEP370,86400 PHP
10 JEP741,72800 PHP
20 JEP1.483,45600 PHP
50 JEP3.708,64000 PHP
100 JEP7.417,28000 PHP
250 JEP18.543,20000 PHP
500 JEP37.086,40000 PHP
1000 JEP74.172,80000 PHP
2000 JEP148.345,60000 PHP
5000 JEP370.864,00000 PHP
10000 JEP741.728,00000 PHP