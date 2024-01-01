500 Filipinler pesosundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PHP → JEP çevirin

1,000₱ PHP = 0,01348£ JEP

06:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 PHP → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01350,0137
Düşük0,01310,0131
Ortalama0,01330,0134
Değişim1.21%-0.67%
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1 PHP → JEP istatistikleri

PHP → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0135, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0133 oldu. PHP → JEP kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

PHP → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0134 oldu. PHP → JEP kurundaki değişiklik -0.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4080,9481,5470,7911.396,34154,5657,242
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,472109,7495,142
1 EUR1,0541,48511,6310,8341.472,3162,9757,636
1 AUD0,6470,9110,61310,512902,80499,9344,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Jersey poundu
1 PHP0,01348 JEP
5 PHP0,06739 JEP
10 PHP0,13477 JEP
20 PHP0,26954 JEP
50 PHP0,67386 JEP
100 PHP1,34772 JEP
250 PHP3,36930 JEP
500 PHP6,73860 JEP
1000 PHP13,47720 JEP
2000 PHP26,95440 JEP
5000 PHP67,38600 JEP
10000 PHP134,77200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Filipinler Pesosu
1 JEP74,19950 PHP
5 JEP370,99750 PHP
10 JEP741,99500 PHP
20 JEP1.483,99000 PHP
50 JEP3.709,97500 PHP
100 JEP7.419,95000 PHP
250 JEP18.549,87500 PHP
500 JEP37.099,75000 PHP
1000 JEP74.199,50000 PHP
2000 JEP148.399,00000 PHP
5000 JEP370.997,50000 PHP
10000 JEP741.995,00000 PHP