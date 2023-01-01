5 بيزو فلبيني إلى جنيه جيرزي

تحويل PHP إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

5 php
0.07 jep

1.00000 PHP = 0.01443 JEP

Mid-market exchange rate at 00:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.072789.1951.465681.646380.964418.7389
1GBP1.15311.23685102.8441.689971.898321.1119621.6064
1USD0.932250.808505183.151.366351.53480.89917.4689
1INR0.01121140.009723460.012026510.01643240.01845820.01081180.210089

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه جيرسي
1 PHP0.01443 JEP
5 PHP0.07215 JEP
10 PHP0.14429 JEP
20 PHP0.28858 JEP
50 PHP0.72145 JEP
100 PHP1.44290 JEP
250 PHP3.60725 JEP
500 PHP7.21450 JEP
1000 PHP14.42900 JEP
2000 PHP28.85800 JEP
5000 PHP72.14500 JEP
10000 PHP144.29000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Philippine Peso
1 JEP69.30480 PHP
5 JEP346.52400 PHP
10 JEP693.04800 PHP
20 JEP1386.09600 PHP
50 JEP3465.24000 PHP
100 JEP6930.48000 PHP
250 JEP17326.20000 PHP
500 JEP34652.40000 PHP
1000 JEP69304.80000 PHP
2000 JEP138609.60000 PHP
5000 JEP346524.00000 PHP
10000 JEP693048.00000 PHP