جنيه جيرزي إلى دينار بحريني

تحويل JEP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
475.633 bhd

1.00000 JEP = 0.47563 BHD

Mid-market exchange rate at 20:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658270.964518.8241
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911391.1118221.6975
1 USD0.912650.791797183.3351.361851.513430.8802517.18
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634190.01816080.01056280.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Bahraini Dinar
1 JEP0.47563 BHD
5 JEP2.37817 BHD
10 JEP4.75633 BHD
20 JEP9.51266 BHD
50 JEP23.78165 BHD
100 JEP47.56330 BHD
250 JEP118.90825 BHD
500 JEP237.81650 BHD
1000 JEP475.63300 BHD
2000 JEP951.26600 BHD
5000 JEP2378.16500 BHD
10000 JEP4756.33000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه جيرسي
1 BHD2.10246 JEP
5 BHD10.51230 JEP
10 BHD21.02460 JEP
20 BHD42.04920 JEP
50 BHD105.12300 JEP
100 BHD210.24600 JEP
250 BHD525.61500 JEP
500 BHD1051.23000 JEP
1000 BHD2102.46000 JEP
2000 BHD4204.92000 JEP
5000 BHD10512.30000 JEP
10000 BHD21024.60000 JEP