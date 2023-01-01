دولار فيجي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل FJD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٥٥٫٩٤ shp

1.00000 FJD = 0.35594 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:58 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

FJD إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06588.42381.438281.661470.964918.1905
1GBP1.1551311.2302102.141.661391.919191.1145921.0122
1USD0.938950.812876183.0271.35051.560060.90617.0803
1INR0.01130920.00979050.012044310.01626580.01878980.01091210.20572

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه سانت هيلانة
1 FJD0.35594 SHP
5 FJD1.77968 SHP
10 FJD3.55937 SHP
20 FJD7.11874 SHP
50 FJD17.79685 SHP
100 FJD35.59370 SHP
250 FJD88.98425 SHP
500 FJD177.96850 SHP
1000 FJD355.93700 SHP
2000 FJD711.87400 SHP
5000 FJD1779.68500 SHP
10000 FJD3559.37000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / دولار فيجي
1 SHP2.80949 FJD
5 SHP14.04745 FJD
10 SHP28.09490 FJD
20 SHP56.18980 FJD
50 SHP140.47450 FJD
100 SHP280.94900 FJD
250 SHP702.37250 FJD
500 SHP1404.74500 FJD
1000 SHP2809.49000 FJD
2000 SHP5618.98000 FJD
5000 SHP14047.45000 FJD
10000 SHP28094.90000 FJD