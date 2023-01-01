جنيه مصري إلى كواشا ملاوية

تحويل EGP إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
35149.60 mwk

1.00000 EGP = 35.14960 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Malawian Kwacha
1 EGP35.14960 MWK
5 EGP175.74800 MWK
10 EGP351.49600 MWK
20 EGP702.99200 MWK
50 EGP1757.48000 MWK
100 EGP3514.96000 MWK
250 EGP8787.40000 MWK
500 EGP17574.80000 MWK
1000 EGP35149.60000 MWK
2000 EGP70299.20000 MWK
5000 EGP175748.00000 MWK
10000 EGP351496.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / جنيه مصري
1 MWK0.02845 EGP
5 MWK0.14225 EGP
10 MWK0.28450 EGP
20 MWK0.56900 EGP
50 MWK1.42250 EGP
100 MWK2.84499 EGP
250 MWK7.11247 EGP
500 MWK14.22495 EGP
1000 MWK28.44990 EGP
2000 MWK56.89980 EGP
5000 MWK142.24950 EGP
10000 MWK284.49900 EGP